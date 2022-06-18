В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 11 человек
- РИА Новости
Отмечается, что туристический автобус из-за отказа тормозной системы во время поворота въехал в дерево и повредил четыре легковых автомобиля.
«В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести, один человек — водитель — находится в тяжёлом состоянии, диагнозы устанавливаются в больнице», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось, что мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области.