В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 11 человек

В результате аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что туристический автобус из-за отказа тормозной системы во время поворота въехал в дерево и повредил четыре легковых автомобиля.

«В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести, один человек — водитель — находится в тяжёлом состоянии, диагнозы устанавливаются в больнице», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области.