Женщина и два ребёнка погибли в ДТП в Нижегородской области

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Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области.
Женщина и два ребёнка погибли в ДТП в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что ДТП произошло в 12:55 в Уренском районе, на 186-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и двое несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и два пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в больницу», — заявили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске.

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