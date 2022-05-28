Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на дерево в Иркутской области

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В результате наезда легкового автомобиля на дерево в Иркутской области госпитализировали шесть человек, в том числе 12-летнюю девочку.
Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на дерево в Иркутской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum допустил наезд на дерево. В результате автоаварии водитель, а также пять пассажиров, среди которых была 12-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что на месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске.

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