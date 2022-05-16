Девять человек пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«16 мая около 18:20 в посёлке Учебном Прохладненского района Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Mercedes и Ford Transit. В результате в лечебное учреждение доставлены девять пострадавших, в том числе шестеро детей», — сообщил представитель ведомства.

Ранее ФАН сообщало, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске.