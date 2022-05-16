Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области

Шесть человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса в городе Кстово в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Водитель автомобиля «Газель», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault, который перевозил сотрудников организации. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автомобиля Renault и водитель «газели», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщало, что трое погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске.