В Калининграде пенсионер на иномарке сбил на переходе 11-летнего мальчика

В Калининграде пенсионер на автомобиле BMW сбил на переходе 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Инцидент произошёл 14 марта. 73-летний водитель не уступил дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. В результате автомобиль совершил наезд на мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребёнок получил телесные повреждения.

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