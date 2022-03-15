В Калининграде пенсионер на иномарке сбил на переходе 11-летнего мальчика
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Инцидент произошёл 14 марта. 73-летний водитель не уступил дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. В результате автомобиль совершил наезд на мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребёнок получил телесные повреждения.
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