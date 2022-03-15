В Калининграде пенсионер на иномарке сбил на переходе 11-летнего мальчика

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В Калининграде пенсионер на автомобиле BMW сбил на переходе 11-летнего мальчика.
В Калининграде пенсионер на иномарке сбил на переходе 11-летнего мальчика
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Инцидент произошёл 14 марта. 73-летний водитель не уступил дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. В результате автомобиль совершил наезд на мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребёнок получил телесные повреждения.

Ранее ФАН сообщало, что трое погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске.

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