В России за сутки госпитализировали 1291 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Всего за 24 часа выявлено 3382 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3373.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 63 заболевших.
Также за сутки выздоровел 4371 человек, накануне — 4228.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.
Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.