В России за сутки госпитализировали 1291 человека с коронавирусом

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За сутки в России госпитализировали 1291 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1370 пациентов с COVID-19.
В России за сутки госпитализировали 1291 человека с коронавирусом
  • РИА Новости

Всего за 24 часа выявлено 3382 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3373.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 63 заболевших.

Также за сутки выздоровел 4371 человек, накануне — 4228.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.

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