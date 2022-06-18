В России за сутки госпитализировали 1291 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1291 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1370 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 3382 случая инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3373.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 63 заболевших.

Также за сутки выздоровел 4371 человек, накануне — 4228.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в стране опустились ниже допандемийного уровня.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.