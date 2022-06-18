Попова: вспышки инфекций на Украине говорят о том, что население не прививали

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Население Украины не прививали от различных инфекций — только вспышка кори была там самой интенсивной в Европе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: вспышки инфекций на Украине говорят о том, что население не прививали
  • РИА Новости

«На Украине непривитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тыс. человек», — цитирует её РИА Новости.

Попова также напомнила про полиомиелит, о котором в России забыли, в то время как на Украине фиксировались вспышки заболевания в 2015 и 2021 годах.

Ранее появилась информация, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

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