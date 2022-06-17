Путин провёл короткую встречу с главредами СМИ и военкорами

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ в укороченном формате из-за подвижек в графике, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с (членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом. — RT) Додиком», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент поприветствовал представителей СМИ, между ними состоялось краткое общение.

«Президент ответил на ряд вопросов. Отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой», — рассказал Песков.

Полноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится позднее в Москве, «через пару недель», рассказал пресс-секретарь президента.

17 июня выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме было перенесено на час из-за DDoS-атаки на базу аккредитации форума.