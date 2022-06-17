Путин перенёс выступление на ПМЭФ на час из-за кибератаки на базу аккредитации форума

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Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) перенесено на час из-за DDoS-атаки на базу аккредитации форума. Выступление состоится в 15:00 мск.
Путин перенёс выступление на ПМЭФ на час из-за кибератаки на базу аккредитации форума
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

В Кремле рассказали, что кибератаки на IT-инфраструктуру форума начались с четверга, в том числе была выведена из строя база аккредитации.

«В этой связи президент принял решение перенести своё выступление на час, оно состоится не в два часа, а в три», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что за это время будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак и всё будет налажено.

Ранее Песков заявил, что Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ.

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