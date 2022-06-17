Путин перенёс выступление на ПМЭФ на час из-за кибератаки на базу аккредитации форума
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали, что кибератаки на IT-инфраструктуру форума начались с четверга, в том числе была выведена из строя база аккредитации.
«В этой связи президент принял решение перенести своё выступление на час, оно состоится не в два часа, а в три», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что за это время будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак и всё будет налажено.
Ранее Песков заявил, что Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ.