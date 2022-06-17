Песков: Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ
«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Первому каналу.
Он отметил, что форум и выступление Путина совпадают с беспрецедентными событиями в мировой экономике и политике.
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на ПМЭФ большую часть своего выступления Путин посвятит экономическому развитию России.