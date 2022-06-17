Песков: Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Первому каналу.

Он отметил, что форум и выступление Путина совпадают с беспрецедентными событиями в мировой экономике и политике.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на ПМЭФ большую часть своего выступления Путин посвятит экономическому развитию России.