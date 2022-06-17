Песков: Путин лично принимает участие в подготовке выступления на ПМЭФ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Первому каналу.

Он отметил, что форум и выступление Путина совпадают с беспрецедентными событиями в мировой экономике и политике.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на ПМЭФ большую часть своего выступления Путин посвятит экономическому развитию России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить