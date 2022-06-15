Ушаков: Путин посвятит большую часть речи на ПМЭФ экономическому развитию России
«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра — задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Кроме того, во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин оценит текущее состояние мировой экономики и политики.
«Речь, конечно, пойдёт о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», — уточнил помощник президента.
Ранее сообщалось о том, что в ходе XXV Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретится с главами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым.