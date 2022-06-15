Ушаков: Путин посвятит большую часть речи на ПМЭФ экономическому развитию России

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большую часть своего выступления российский лидер Владимир Путин посвятит экономическому развитию России. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра — задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Кроме того, во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин оценит текущее состояние мировой экономики и политики.

«Речь, конечно, пойдёт о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», — уточнил помощник президента.

Ранее сообщалось о том, что в ходе XXV Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретится с главами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым.

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