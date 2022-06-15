Ушаков: на ПМЭФ пройдут двухсторонние встречи президентов России, Казахстана и Армении

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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин встретится с главами Армении и Казахстана.

«В ходе форума уже после этого пленарного заседания президент (Путин. — RT) проведёт двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном, и также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика», — передаёт слова Ушакова РИА Новости.

При этом помощник президента уточнил, что встречи российского лидера с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником не планируются.

«Они (главы ДНР и ЛНР. — RT) будут участвовать (в ПМЭФ. — RT), но, насколько я знаю, в планах этого (встречи. — RT) нет. Но «на ногах» всё возможно, конечно», — цитирует дипломата агентство.

Ранее Ушаков сообщил о том, что в пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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