Ушаков: президент Казахстана и президент Египта посетят ПМЭФ

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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«В этом мероприятии традиционно принимает участие наш президент (Владимир Путин. — RT), и вместе с ним будет участвовать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он будет присутствовать на подиуме. И также президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси — в формате видео-конференц-связи», — цитирует Ушакова РИА Новости.

На форум, по словам помощника президента, прибудет большая делегация из Египта. В неё вошли официальные представители государства, бизнесмены, а возглавила её министр промышленности и торговли Невин Гамия.

Ранее помощник президента Ушаков заявил, что на мероприятии не будет официальных представителей недружественных стран.

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