Ушаков: представителей недружественных стран на ПМЭФ не будет

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на пресс-конференции, посвящённой XXV Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) заявил о том, что на мероприятии не будет официальных представителей недружественных стран.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — ответил помощник президента на вопрос о том, направляли ли приглашения таким государствам.

Ранее генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу заявил о том, что представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут на ПМЭФ от Турции.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также намерен посетить пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.