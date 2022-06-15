Ушаков: представителей недружественных стран на ПМЭФ не будет
Об этом сообщает РИА Новости.
«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — ответил помощник президента на вопрос о том, направляли ли приглашения таким государствам.
Ранее генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу заявил о том, что представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут на ПМЭФ от Турции.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также намерен посетить пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.