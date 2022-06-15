Ушаков: представителей недружественных стран на ПМЭФ не будет

Короткая ссылка
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на пресс-конференции, посвящённой XXV Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) заявил о том, что на мероприятии не будет официальных представителей недружественных стран.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — ответил помощник президента на вопрос о том, направляли ли приглашения таким государствам.

Ранее генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу заявил о том, что представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут на ПМЭФ от Турции. 

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также намерен посетить пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить