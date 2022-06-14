Турецкий посол и представители министерств приедут на ПМЭФ

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Представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) от Турции, заявил генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу.
Турецкий посол и представители министерств приедут на ПМЭФ
  • РИА Новости

«Сегодня приехала делегация из Министерства казначейства и финансов, а завтра мы ожидаем заместителя министра энергетики и природных ресурсов, и, конечно же, приедет наш посол», — приводит ТАСС слова Талу.

По его словам, многие турецкие фирмы присоединятся к экономическому форуму.

Он отметил, что по ходу ПМЭФ-2022 могут быть разработаны проекты по сотрудничеству.

Ранее ФАН передавало, что в рамках форума пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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