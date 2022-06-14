Губернатор Руденя возглавит делегацию Тверской области на ПМЭФ-2022

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавит делегацию региона на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который стартует в среду, 15 июня.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Планируется, что 16 и 17 июня, в основные дни форума, губернатор проведёт ряд деловых встреч, будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма и других.

Отмечается, что главная задача — развитие экономики региона, реализация проектов в сфере технологического суверенитета и импортозамещения.

Область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».