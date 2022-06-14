Губернатор Руденя возглавит делегацию Тверской области на ПМЭФ-2022
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Планируется, что 16 и 17 июня, в основные дни форума, губернатор проведёт ряд деловых встреч, будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма и других.
Отмечается, что главная задача — развитие экономики региона, реализация проектов в сфере технологического суверенитета и импортозамещения.
Область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.
Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».