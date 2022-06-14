Губернатор Руденя возглавит делегацию Тверской области на ПМЭФ-2022

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавит делегацию региона на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, который стартует в среду, 15 июня.
Губернатор Руденя возглавит делегацию Тверской области на ПМЭФ-2022
  • © Пресс-служба правительства Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Планируется, что 16 и 17 июня, в основные дни форума, губернатор проведёт ряд деловых встреч, будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма и других.

Отмечается, что главная задача — развитие экономики региона, реализация проектов в сфере технологического суверенитета и импортозамещения.

Область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить