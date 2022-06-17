Выпускникам академии Генштаба ВС России вручили дипломы
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Всего, как уточняется на сайте Минобороны России, из стен академии 17 июня выпустились более 100 генералов и офицеров.
Герасимов обратил внимание на глубокое обладание знаниями военной теории выпускниками академии, а также на устойчивые навыки управления войсками, что, по словам начальника Генштаба, является особенно актуальным сегодня.
Он подчеркнул, что «подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых».
Кроме того, из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми Россию связывают давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество.
Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений и военных учебных центров 2022 года с окончанием учёбы.