Выпускникам академии Генштаба ВС России вручили дипломы

Начальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС России.

Всего, как уточняется на сайте Минобороны России, из стен академии 17 июня выпустились более 100 генералов и офицеров.

Герасимов обратил внимание на глубокое обладание знаниями военной теории выпускниками академии, а также на устойчивые навыки управления войсками, что, по словам начальника Генштаба, является особенно актуальным сегодня.

Он подчеркнул, что «подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых».

Кроме того, из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми Россию связывают давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений и военных учебных центров 2022 года с окончанием учёбы.