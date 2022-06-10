Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учёбы

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений и военных учебных центров 2022 года с окончанием учёбы.
Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учёбы
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает Минобороны России.

«Это торжественное событие вы отмечаете в непростое для нашей страны время, когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины. В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования», — отметил в своей речи Шойгу.

Летом 2022 года состоится выпуск офицеров из 36 образовательных организаций Минобороны России и 30 военных учебных центров при гражданских вузах.

Всего завершают обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров-слушателей — по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов — по программам специалитета.

Первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов пройдёт 11 июня в Военной академии материально-технического обеспечения (Санкт-Петербург), 12 июня — в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения (Омск) и (Пенза), а также в Краснодарском высшем военном училище.

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