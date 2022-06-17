В Совфеде поддержали идею упрощения приватизации социального жилья для сирот

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями.

«Конечно, надо делать всё для того, чтобы дети-сироты вовремя получали жильё. И, если дальше жизненная ситуация развивается, законодательно это всё сопроводить, чтобы люди и дальше могли полноценно строить свою жизнь и воспитывать детей», — сказал Варфоломеев.

Сенатор также заявил, что выступает за то, чтобы «для детей-сирот всё делать максимально удобно и практично».

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями.

Политолог отметил, что правила предоставления сиротам жилья не учитывают ситуацию, когда получивший жильё сирота вступает в брак, у него появляются дети и семья нуждается в улучшении жилищных условий.