В России предложили упростить приватизацию социального жилья сиротами

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что, в соответствии с законодательством, сироты при наступлении 18-летнего возраста имеют право на получение жилого помещения.

По действующим нормам, первоначально данное жильё, как правило, однокомнатная квартира, предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. После этого данное жильё передаётся в бессрочный наём с правом приватизации.

В то же время вышеупомянутые правила не учитывают ситуацию, когда получивший жильё сирота вступает в брак, у него появляются дети и семья нуждается в улучшении жилищных условий. Но в течение пяти лет они не могут как продать данное жильё и добавить необходимую сумму для приобретения нового, так и обменять его на жильё большей площади, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения сирот, получивших жильё по договору найма, правом приватизировать данные помещения и распоряжаться ими на правах собственника после рождения ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили дать льготы детям-сиротам и инвалидам при зачислении в техникумы и колледжи.