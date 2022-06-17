Американца Фогеля приговорили к 14 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков

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Химкинский суд Подмосковья приговорил бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Американца Фогеля приговорили к 14 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Гражданин США Фогель М. Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК России, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

По данным суда, он провёз крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта.

Фогель полностью признал свою вину.

В январе следователи МВД России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении Марка Фогеля. 

Содержащийся в московском СИЗО №5 Фогель заявил, что лишён возможности переписываться со своей семьёй, телефонные звонки ему также не разрешены.

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