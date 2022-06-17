Российская «дочка» Google подала заявление о собственном банкротстве
- Legion-Media
Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Ранее суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.
Арбитражный суд Москвы также наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.