Российская «дочка» Google подала заявление о собственном банкротстве

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Российская «дочка» компании Google — ООО «Гугл» — подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве.
Российская «дочка» Google подала заявление о собственном банкротстве
  • Legion-Media

Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Ранее суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.

Арбитражный суд Москвы также наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

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