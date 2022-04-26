Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на определение суда.

«Заявление ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о принятии обеспечительных мер — удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорится в определении.

Отмечается, что ГПМ обратилось в арбитражный суд с иском, в котором просит признать недействительным односторонний отказ от соглашения, обязать восстановить полный доступ к аккаунту на YouTube со всеми функциями, а также взыскать судебную неустойку.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 7 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube материалов украинских националистов.