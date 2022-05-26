Суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей по требованию «Звезды»

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.
Суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей по требованию «Звезды»
  • AFP
  • © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков — американскую Google LLC и ООО «Гугл» — восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца.

Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить