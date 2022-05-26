Суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей по требованию «Звезды»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков — американскую Google LLC и ООО «Гугл» — восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца.
Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.
Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.