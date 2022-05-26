Суд Москвы наложил арест на активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей по требованию «Звезды»

Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков — американскую Google LLC и ООО «Гугл» — восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца.

Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.