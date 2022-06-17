Попова: необходимости в иммунизации населения от оспы сейчас нет

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Необходимости в иммунизации населения против оспы на данный момент нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Необходимости в иммунизации сейчас нет», — приводит РИА Новости слова Поповой на полях ПМЭФ.

По её словам, вакцина от оспы есть и она доступна.

Она добавила, что вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

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