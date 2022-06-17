Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Филиппинское море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашёл в Филиппинское море, сообщает пресс-служба флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корабля управления «Маршал Крылов», фрегата «Маршал Шапошников», корветов и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» зашёл в Филиппинское море для выполнения поставленных задач», — цитирует ТАСС пресс-службу.

На данный момент отряд кораблей отрабатывает совместное маневрирование с выполнением корабельных тренировок по противовоздушной обороне.

Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.