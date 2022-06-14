Корветы ТОФ отразили авиационную атаку «противника» в Тихом океане
- РИА Новости
Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Отмечается, что к учениям были привлечены корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Мероприятия прошли в рамках боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана.
«Расчёты ПВО корветов взяли на сопровождение самолёты условного противника и провели целераспределение. При подлёте «вражеской» авиации в зону поражения экипажи кораблей условно уничтожили цель средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.
Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.