Корветы ТОФ отразили авиационную атаку «противника» в Тихом океане

Короткая ссылка
Отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.
Корветы ТОФ отразили авиационную атаку «противника» в Тихом океане
  • РИА Новости

Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что к учениям были привлечены корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Мероприятия прошли в рамках боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана. 

«Расчёты ПВО корветов взяли на сопровождение самолёты условного противника и провели целераспределение. При подлёте «вражеской» авиации в зону поражения экипажи кораблей условно уничтожили цель средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Как ранее передавал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить