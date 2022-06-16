Глава Рособрнадзора: альтернативы ЕГЭ в России на сегодняшний день нет

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что альтернатив Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в настоящий момент в России нет.
Глава Рособрнадзора: альтернативы ЕГЭ в России на сегодняшний день нет
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Альтернативы единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять», — заявил он в интервью РИА Новости.

Музаев отметил, что риски при переходе к другой образовательной модели отсутствуют, а также допустил возможность трансформации экзамена.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.

При этом замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко заявил, что модернизация российской системы образования не означает её изоляции от внешнего мира.

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