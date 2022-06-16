Глава Рособрнадзора: альтернативы ЕГЭ в России на сегодняшний день нет
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Альтернативы единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять», — заявил он в интервью РИА Новости.
Музаев отметил, что риски при переходе к другой образовательной модели отсутствуют, а также допустил возможность трансформации экзамена.
Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.
При этом замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко заявил, что модернизация российской системы образования не означает её изоляции от внешнего мира.