Минобрнауки: модернизация системы образования России не означает изоляции от внешнего мира

Модернизация российской системы образования не означает её изоляции от внешнего мира. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко.

«Модернизация национальной системы образования не означает её изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Госдуме.

Он также заявил, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры Россия сегодня не может.

«Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — пояснил Кучеренко.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.