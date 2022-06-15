Минобрнауки: модернизация системы образования России не означает изоляции от внешнего мира

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Модернизация российской системы образования не означает её изоляции от внешнего мира. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко.
Минобрнауки: модернизация системы образования России не означает изоляции от внешнего мира
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Модернизация национальной системы образования не означает её изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Госдуме.

Он также заявил, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры Россия сегодня не может.

«Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — пояснил Кучеренко.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.

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