Спикер Госдумы Володин: в России нельзя слепо копировать западную модель образования
- РИА Новости
По его словам, 90% из принявших участие в опросе высказались за необходимость изменений в системе высшего образования России.
«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал Володин в Telegram.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.