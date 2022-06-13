Спикер Госдумы Володин: в России нельзя слепо копировать западную модель образования

Короткая ссылка
Нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин: в России нельзя слепо копировать западную модель образования
  • РИА Новости

По его словам, 90% из принявших участие в опросе высказались за необходимость изменений в системе высшего образования России.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал Володин в Telegram.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить