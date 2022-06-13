Спикер Госдумы Володин: в России нельзя слепо копировать западную модель образования

Нынешняя система образования в России требует изменений, слепо копировать западную модель в этой сфере нельзя. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, 90% из принявших участие в опросе высказались за необходимость изменений в системе высшего образования России.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал Володин в Telegram.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.