Рособрнадзор: ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к национальной системе образования.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — ответил он на соответствующий вопрос.

Музаев подчеркнул, что нынешний формат экзаменов выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения соответствующего уровня.

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Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

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