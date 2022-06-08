Рособрнадзор: ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — ответил он на соответствующий вопрос.
Музаев подчеркнул, что нынешний формат экзаменов выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения соответствующего уровня.
26 мая во всех регионах России стартовал период сдачи Единого государственного экзамена учащимися 11-х классов.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.
Министерство науки и высшего образования России займётся разработкой новой отечественной системы высшего образования совместно с ректорами российских университетов.
Психолог Екатерина Чапчикова в беседе с «Москвой 24» рассказала, как родители могут помочь ребёнку, который не набрал нужное количество баллов на ЕГЭ.