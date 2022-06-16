МВД: граждане Украины и Донбасса смогут остаться в России и без разрешительных документов
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«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — цитирует Волк ТАСС.
По её словам, граждан Донбасса и Украины без разрешительных документов не будут привлекать к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также высылать за пределы России.
Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание или на получение вида на жительство по документам с истекшим сроком действия.