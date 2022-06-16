Минтруд: максимальный размер выплаты по соцконтракту увеличат до 350 тысяч рублей

Минтруд России увеличит максимальный размер выплаты по социальному контракту. По поручению российского лидера Владимира Путина он был пересмотрен и теперь будет составлять 350 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале.

Право на заключение соцконтракта, как уточняют в ведомстве, имеют граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе и лица, потерявшие работу с 1 марта 2022 года и признанные безработными на момент обращения.

«Это решение об увеличении выплат сделает помощь по социальному контракту более эффективной и востребованной», — подчеркнули в министерстве.

20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в 2022 году при оценке дохода семьи для заключения соцконтракта не будут учитываться доходы её членов, утративших работу после 1 марта.