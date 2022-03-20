Потерявшим после 1 марта работу россиянам расширили доступ к соцконтрактам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в 2022 году при оценке дохода семьи для заключения соцконтракта не будут учитываться доходы её членов, утративших работу после 1 марта.
Потерявшим после 1 марта работу россиянам расширили доступ к соцконтрактам
  • РИА Новости

«На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что соответствующая мера даст возможность поддержать семью в случае, если один из родителей потерял работу и не может устроиться на новое место.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости проанализировать меры по поддержке людей, потерявших работу.

Он сообщил о необходимости расширить их, в том числе за счёт механизма социального контракта.

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