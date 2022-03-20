Потерявшим после 1 марта работу россиянам расширили доступ к соцконтрактам
- РИА Новости
«На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что соответствующая мера даст возможность поддержать семью в случае, если один из родителей потерял работу и не может устроиться на новое место.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости проанализировать меры по поддержке людей, потерявших работу.
Он сообщил о необходимости расширить их, в том числе за счёт механизма социального контракта.