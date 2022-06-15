Садовод Патрина назвала подходящие для высадки в середине июня сорта садовых культур

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Эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина рассказала, что можно посадить на дачном участке в середине июня.
Садовод Патрина назвала подходящие для высадки в середине июня сорта садовых культур
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«В ближайшие недели вполне допустимо выращивать огурцы. Не поздно даже посеять, и примерно через 25—30 дней, то есть в июле, рассаду можно будет высаживать. В июне в открытый грунт сажают и помидоры, но лучше выбирать низкорослые, детерминантные, и отдавать предпочтение раннеспелым сортам», — рассказывает она в разговоре с «Газетой.Ru».

Первая половина лета — удачное время для капусты, цветной или белокочанной. Специалист посоветовала выбирать раннеспелые сорта.

В это время оптимально посеять или высадить в открытый грунт кабачки. Отлично приживутся зелёный горошек и чёрная редька. А редис и зелёные культуры — укроп, петрушку, салаты, лук — можно сажать на протяжении всего лета, заключила Патрина.

Ранее генеральный директор агрофирмы «Партнёр» Василий Блокин-Мечталин в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по выращиванию рассады.

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