Терапевт Асанов рассказал о пользе регулярных прогулок
«Пешеходные прогулки способны развивать память. 50 минут ходьбы в день три раза в неделю защитят часть мозга, связанную с долговременной памятью», — сообщил специалист в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, двухчасовая прогулка дважды в неделю на 20% сократит риск инсульта и увеличит активность мозга, повышая интеллектуальные способности.
Регулярные прогулки стимулируют обмен веществ и снижают вероятность возникновения симптомов депрессии на 36%. А всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность жизни в среднем на два года, подытожил Асанов.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.