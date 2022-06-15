Терапевт Асанов рассказал о пользе регулярных прогулок

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Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, в чём заключается польза пеших прогулок.

«Пешеходные прогулки способны развивать память. 50 минут ходьбы в день три раза в неделю защитят часть мозга, связанную с долговременной памятью», — сообщил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, двухчасовая прогулка дважды в неделю на 20% сократит риск инсульта и увеличит активность мозга, повышая интеллектуальные способности.

Регулярные прогулки стимулируют обмен веществ и снижают вероятность возникновения симптомов депрессии на 36%. А всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность жизни в среднем на два года, подытожил Асанов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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