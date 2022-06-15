Глава Чечни Кадыров назвал чушью сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нелепой чушью и ерундой сообщения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.

«Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», — отметил Кадыров в аудио, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в Кремле заявили, что Путин выступит 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что российский лидер большую часть своего выступления посвятит экономическому развитию России.