Путин назвал оздоровление финансовой ситуации одной из ключевых задач «Роснано»

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что одной из ключевых задач должно являться оздоровление финансовой ситуации в компании.
Путин назвал оздоровление финансовой ситуации одной из ключевых задач «Роснано»
  • kremlin.ru

«Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — заявил Путин, стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Куликов сообщил, что в 2021 году компания «Роснано» отдала первые 20 млрд долгов.

В декабре 2021 года первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил о выработке схемы решения проблем с долгами «Роснано».

Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой.

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