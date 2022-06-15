Путин назвал оздоровление финансовой ситуации одной из ключевых задач «Роснано»
- kremlin.ru
«Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — заявил Путин, стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.
Куликов сообщил, что в 2021 году компания «Роснано» отдала первые 20 млрд долгов.
В декабре 2021 года первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил о выработке схемы решения проблем с долгами «Роснано».
Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой.