Путин назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой проблемой

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой проблемой.

«Действительно, это непростая проблема... Вы знаете, что к работе приступило новое руководство. У них есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая сложилась в компании», — сказал Путин.

В начале декабря сообщалось, что компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 объёмом 4,5 млрд рублей и выплатила купонный доход по нему на 204,2 млн рублей.

В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.