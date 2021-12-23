Путин назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой проблемой
- РИА Новости
«Действительно, это непростая проблема... Вы знаете, что к работе приступило новое руководство. У них есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая сложилась в компании», — сказал Путин.
В начале декабря сообщалось, что компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 объёмом 4,5 млрд рублей и выплатила купонный доход по нему на 204,2 млн рублей.
В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.