Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций объёмом 4,5 млрд рублей

Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 объёмом 4,5 млрд рублей и выплатила купонный доход по нему на 204,2 млн рублей.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что держателями данных облигаций являются преимущественно частные инвесторы, физические лица.

Ранее в Минфине России сообщили, что российским правительством в настоящее время прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано».

В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.