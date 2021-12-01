Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций объёмом 4,5 млрд рублей
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- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что держателями данных облигаций являются преимущественно частные инвесторы, физические лица.
Ранее в Минфине России сообщили, что российским правительством в настоящее время прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано».
В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.