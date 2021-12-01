Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций объёмом 4,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-01 объёмом 4,5 млрд рублей и выплатила купонный доход по нему на 204,2 млн рублей.
Компания «Роснано» погасила выпуск биржевых облигаций объёмом 4,5 млрд рублей
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что держателями данных облигаций являются преимущественно частные инвесторы, физические лица.

Ранее в Минфине России сообщили, что российским правительством в настоящее время прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано».

В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить