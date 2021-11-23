Кабмин прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности «Роснано»

В Минфине России сообщили, что российским правительством в настоящее время прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано».

Отмечается, что «АО «Роснано» является хозяйственным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации».

На сайте министерства финансов сообщается, что правительством «были приняты решения по изменению состава Совета директоров АО «Роснано» в целях совершенствования операционной деятельности Компании».

«На текущий момент Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «РОСНАНО», в том числе по выходу Общества из исторического проектного портфеля», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями».

Там добавили, что в настоящее время АО «РОСНАНО» «продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».

Ранее Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.