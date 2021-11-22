ЦБ объяснил приостановку торгов бондами «Роснано»
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что ЦБ получал данные об обсуждении «Роснано» с узким кругом кредиторов возможных сценариев реструктуризации долга.
19 ноября Банк России принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание. Отмечается, что это было сделано для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций «Роснано» и для того, чтобы не создавать возможность для инсайдерской торговли на бирже, пока госкомпания официально не объявит о проведении переговоров.
В ЦБ добавили, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что 19 ноября Мосбиржа с 17:08 мск приостановила торги облигациями «Роснано» общим объёмом на 71,5 млрд рублей.