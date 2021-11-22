ЦБ объяснил приостановку торгов бондами «Роснано»

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Банк России сообщил, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли. 
ЦБ объяснил приостановку торгов бондами «Роснано»
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что ЦБ получал данные об обсуждении «Роснано» с узким кругом кредиторов возможных сценариев реструктуризации долга.

19 ноября Банк России принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание. Отмечается, что это было сделано для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций «Роснано» и для того, чтобы не создавать возможность для инсайдерской торговли на бирже, пока госкомпания официально не объявит о проведении переговоров.

В ЦБ добавили, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Мосбиржа с 17:08 мск приостановила торги облигациями «Роснано» общим объёмом на 71,5 млрд рублей.

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