Вице-премьер России Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем долгов «Роснано»

Схема решения проблем с долгами «Роснано» выработана, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами «Роснано», — сказал Белоусов в интервью Forbes.

Он отметил, что компании будет оказана поддержка правительства.

По словам Белоусова, компания не будет объявлять дефолт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой.

В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.