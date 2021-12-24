Вице-премьер России Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем долгов «Роснано»
- РИА Новости
«Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами «Роснано», — сказал Белоусов в интервью Forbes.
Он отметил, что компании будет оказана поддержка правительства.
По словам Белоусова, компания не будет объявлять дефолт.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ситуацию с долгами «Роснано» непростой.
В конце ноября Банк России сообщал, что приостанавливал торги облигациями «Роснано» с целью защитить кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также чтобы избежать инсайдерской торговли.