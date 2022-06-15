Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами.

«Президент подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.

Правительству и главам субъектов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022—2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года.

Кабмину также поручено утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда на период до 2030 года.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что этим летом наибольшая пожароопасность ожидается в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.