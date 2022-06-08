В Рослесхозе назвали российские регионы с наибольшей пожароопасностью этим летом

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что этим летом наибольшая пожароопасность ожидается в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Традиционно пожары фиксируются на территории всей Российской Федерации. Мы сегодня на начало июня рассматриваем самый проблемный регион — Республика (Саха) Якутия. Регион прогревается, мы фиксируем наибольшую площадь лесных пожаров», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, опасения вызывают и регионы Дальнего Востока и Сибири.

«В первую очередь, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край, Республика Тыва, север Красноярского края, Бурятия, Забайкальский край, Камчатка», — отметил Советников.



Глава Рослесхоза также заявил, что Росгидромет прогнозирует высокие температуры и высокие классы пожарной опасности летом 2022 года в СЗФО — это Республика Карелия и Архангельская область, в ЦФО — Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская области, в УФО — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

1 июня в пресс-службе МЧС России заявили, что в стране продолжают действовать 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га.

2 июня URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим.