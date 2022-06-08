В Рослесхозе назвали российские регионы с наибольшей пожароопасностью этим летом

Короткая ссылка
Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что этим летом наибольшая пожароопасность ожидается в Якутии, а также в регионах Дальнего Востока и Сибири.
В Рослесхозе назвали российские регионы с наибольшей пожароопасностью этим летом
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Традиционно пожары фиксируются на территории всей Российской Федерации. Мы сегодня на начало июня рассматриваем самый проблемный регион — Республика (Саха) Якутия. Регион прогревается, мы фиксируем наибольшую площадь лесных пожаров», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, опасения вызывают и регионы Дальнего Востока и Сибири.

«В первую очередь, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край, Республика Тыва, север Красноярского края, Бурятия, Забайкальский край, Камчатка», — отметил Советников.

Глава Рослесхоза также заявил, что Росгидромет прогнозирует высокие температуры и высокие классы пожарной опасности летом 2022 года в СЗФО — это Республика Карелия и Архангельская область, в ЦФО — Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская области, в УФО — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

1 июня в пресс-службе МЧС России заявили, что в стране продолжают действовать 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га.

2 июня URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить