Вирусолог Малышев рассказал о симптомах при оспе обезьян

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Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что для оспы обезьян характерны лихорадка, тошнота, рвота, головная боль и сыпь.
Вирусолог Малышев рассказал о симптомах при оспе обезьян
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«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, через какое-то время появляется сыпь. Она протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идёт выздоровление», — сказал Малышев в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, у большинства пациентов болезнь заканчивается благоприятно. 

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массовое применение вакцин не ожидается.

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