Петербургские депутаты предложили новые меры защиты жертв домашнего насилия
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соавтор инициативы депутат Андрей Рябоконь предложил внести две новые статьи в КоАП.
Одна из них — о запретительном предписании — предусматривает, что если вынесено решение о правонарушении по статье 6.1.1 о побоях, то суд может с согласия потерпевшего постановить запрет в течение одного — шести месяцев приближаться к жертве домашнего насилия на расстояние от двух до десяти метров.
Контролировать расстояние между жертвой и агрессором можно браслетами слежения.
Вторая возможная статья в КоАП предлагает надевать браслеты обоим: и агрессору, и потерпевшему.
Соавтор инициативы депутат Павел Крупник полагает, что, если идею одобрят, привыкнуть к новому порядку в России смогут в течение пяти — десяти лет.
Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который уточняет ответственность за нанесение побоев для лиц, имеющих судимость за преступления, совершённые с применением насилия.