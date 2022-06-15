Петербургские депутаты предложили новые меры защиты жертв домашнего насилия

Группа депутатов петербургского заксобрания выступила с предложением защитить жертв домашнего насилия, проживающих с агрессором. Так, депутаты разработали механизм запретительного предписания и выразили уверенность, что это поможет решить проблему.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соавтор инициативы депутат Андрей Рябоконь предложил внести две новые статьи в КоАП.

Одна из них — о запретительном предписании — предусматривает, что если вынесено решение о правонарушении по статье 6.1.1 о побоях, то суд может с согласия потерпевшего постановить запрет в течение одного — шести месяцев приближаться к жертве домашнего насилия на расстояние от двух до десяти метров.

Контролировать расстояние между жертвой и агрессором можно браслетами слежения.

Вторая возможная статья в КоАП предлагает надевать браслеты обоим: и агрессору, и потерпевшему.

Соавтор инициативы депутат Павел Крупник полагает, что, если идею одобрят, привыкнуть к новому порядку в России смогут в течение пяти — десяти лет.

Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который уточняет ответственность за нанесение побоев для лиц, имеющих судимость за преступления, совершённые с применением насилия.