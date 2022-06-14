Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за побои

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который уточняет ответственность за нанесение побоев для лиц, имеющих судимость за преступления, совершённые с применением насилия.
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за побои
  • РИА Новости

Отмечается, что, в соответствии с поправками, за побои, совершаемые в третий и более раз, может грозить наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов.

Также преступнику могут назначить исправительные работы до одного года, ограничение свободы до одного года или арест на срок до шести месяцев.

18 января уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой закона о пожизненном заключении педофилов.

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