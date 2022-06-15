В России за сутки госпитализировали 1989 человек с коронавирусом
Всего за 24 часа выявлено 2718 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 2797.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 66 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 61 заболевший.
Также за сутки выздоровели 4528 человек, накануне — 3324.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.
Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.