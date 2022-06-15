В России за сутки госпитализировали 1989 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1989 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 708 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 2718 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 2797.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 66 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 61 заболевший.

Также за сутки выздоровели 4528 человек, накануне — 3324.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.